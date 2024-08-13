На аэродроме в Мясново состоится спортивный фестиваль «Тульское небо»

В субботу, 17 августа, на мясновском аэродроме пройдёт фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». В программе мероприятия:
- Концентр музыкальных и танцевальных коллективов Тульской области,
- Выступление Центра циркового искусства «Воздушный проект»,
- Зарядка от «Фитнес Парка»,
- Наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов: дельталетов, паралетов, автожиров, самолетов, мотопарапланов,
- Наземная демонстрация аэростатов,
- Мастер-класс наземной подготовки на парапланах,
- Мастер-классы для детей от БФ «СОВА».
Вход для гостей спортивного праздника бесплатный! Начало в 14.00 по адресу: ул. Чмутова, д. 158-А.