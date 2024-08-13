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На аэродроме в Мясново состоится спортивный фестиваль «Тульское небо»
Фото: sport.tularegion.ru

На аэродроме в Мясново состоится спортивный фестиваль «Тульское небо»

Вход для гостей всех возрастов – бесплатный!

В субботу, 17 августа, на мясновском аэродроме пройдёт фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». В программе мероприятия:

  • Концентр музыкальных и танцевальных коллективов Тульской области,
  • Выступление Центра циркового искусства «Воздушный проект»,
  • Зарядка от «Фитнес Парка»,
  • Наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов: дельталетов, паралетов, автожиров, самолетов, мотопарапланов,
  • Наземная демонстрация аэростатов,
  • Мастер-класс наземной подготовки на парапланах,
  • Мастер-классы для детей от БФ «СОВА».

Вход для гостей спортивного праздника бесплатный! Начало в 14.00 по адресу: ул. Чмутова, д. 158-А.

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Место
Тулааэродром Мясново

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