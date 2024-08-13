На аэродроме в Мясново состоится спортивный фестиваль «Тульское небо»

Фото: sport.tularegion.ru

Вход для гостей всех возрастов – бесплатный!

В субботу, 17 августа, на мясновском аэродроме пройдёт фестиваль авиационных и технических видов спорта «Тульское небо». В программе мероприятия:

Концентр музыкальных и танцевальных коллективов Тульской области,

Выступление Центра циркового искусства «Воздушный проект»,

Зарядка от «Фитнес Парка»,

Наземная демонстрация сверхлегких летательных аппаратов: дельталетов, паралетов, автожиров, самолетов, мотопарапланов,

Наземная демонстрация аэростатов,

Мастер-класс наземной подготовки на парапланах,

Мастер-классы для детей от БФ «СОВА».