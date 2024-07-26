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Дмитрий Миляев раскритиковал подрядчика за срыв сроков ремонта школы в Ефремове
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев раскритиковал подрядчика за срыв сроков ремонта школы в Ефремове

В пятницу, 26 июля, врио главы Тульской области с рабочим визитом посетил Ефремовский район.

Дмитрий Миляев проверил, как идёт капитальный ремонт корпуса местной гимназии. Здание готово на 43%. Практически завершены установка окон и монтаж кровли. Возведены межкомнатные перегородки, идёт оштукатуривание стен и укладка плитки.

Прилегающую территорию тоже приведут в порядок: там установили уличное освещение, подготовлено основание для укладки асфальта, планируется установка ограждения. Закуплено и доставлено оборудование: моноблоки, МФУ, ноутбуки, проекторы, интерактивные доски и т. д.

Дмитрий Миляев раскритиковал подрядчика за срыв сроков ремонта – до 1 сентября ему следует наверстать упущенное. Также врио губернатора осмотрел детскую музыкальную школу им. К. К. Иванова и поручил выделить средства на ремонт кровли.

С 2022 года в Ефремове отремонтированы четыре школы, идёт ремонт одного из корпусов гимназии и школы № 3. В 2025 году планируется капремонт Ефремовского физико-математического лицея, в 2026-м – школы № 1. Также планируется привести в порядок второй корпус ефремовского Центра образования № 4 и школу № 8.

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