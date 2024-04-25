Военная служба по контракту: своих не бросаем!

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульскую область продолжают прибывать кандидаты со всей России: многие приезжают, чтобы попасть в легендарную 106-ю воздушно-десантную дивизию.

В пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в Туле на ул. Коминтерна, 28, кандидаты на заключение контракта прибывают ежедневно. И это не только жители ближайших регионов — к нам приезжают из самых отдаленных уголков страны, к примеру из Амурской и Сахалинской областей.

Многие приезжают, чтобы попасть в 106-ю воздушно-десантную дивизию, ведь служить в ней почетно. А благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина военнослужащим 106-й дивизии регулярно передают дополнительную технику и оборудование.

В этом году 106-я воздушно-десантная дивизия празднует свой юбилей: 26 апреля исполняется 80 лет со дня ее образования. Мы поговорили с одним из будущих контрактников и узнали, что мотивировало его стать частью 106-й дивизии.

Роман, 36 лет:

Роман — Приехал в Тулу из Москвы: из столицы родом я и мои родители. В Тулу приехал именно за тем, чтобы попасть в 106-ю дивизию — я всегда хотел стать десантником. Выбрал службу по контракту, потому что моей стране и народу потребовалась помощь и я не смог остаться в стороне.

На самые распространенные вопросы о военной службе по контракту ответил начальник тульского пункта отбора Дмитрий Новиков.

Дмитрий Новиков — Каков порядок заключения контракта? — Кандидаты прибывают в пункт отбора на ул. Коминтерна, 28, оформляют документы и проходят медкомиссию в течение суток. Затем человек убывает в воинскую часть, где проходит на полигоне месячную подготовку: тактическую, медицинскую, огневую. Инструкторами там являются бойцы, имеющие соответствующий боевой опыт, в частности, полученный в зоне СВО.

— Какие документы нужны для подписания контракта?

— Кандидату необходимо иметь с собой паспорт, военный билет (при наличии) и свидетельство о заключении или расторжении брака (при наличии), СНИЛС, ИНН и банковские реквизиты, на которые нужно перечислять денежное довольствие.

— Что ждет будущего военнослужащего по контракту на пункте отбора?

— С будущими контрактниками беседует психолог, кандидат заполняет анкету, предоставляет информацию о себе, проходит медосмотр. Затем сотрудники военкомата формируют личное дело.

— Какие вещи можно взять с собой, а какие — нельзя?

— Взять с собой можно предметы личной гигиены и в общем-то всё — военнослужащие находятся на полном обеспечении. Что касается телефона, то разрешен только простой кнопочный.

— Какие возрастные ограничения существуют?

— Мы набираем мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины 60-65 лет допускаются на узконаправленные специальности, среди них: крановщик, бульдозерист, тракторист, а также водители категории B, C, D, E и фельдшеры.

На медицинскую службу могут пойти и женщины в возрасте от 18 до 45 лет; обязательное условие для них — медицинское образование.

— Есть ли ограничения по здоровью? Кому могут отказать?

— Препятствием для заключения контракта является наличие заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и инвалидность — берут кандидатов только с категориями годности А, Б, В.

— Можно ли заменить срочную службу контрактом?

— Да, кандидату нужно прийти в пункт отбора и пройти комиссию.

— Какое образование пригодится для службы?

– Мы набираем людей с разным уровнем образования — для заключения контракта это не имеет значения. А в войсках помогут определиться со специальностью.

— Как часто военнослужащие уходят в отпуск?

— Каждые полгода на 14 дней. Можно уйти во внеплановый отпуск по личным обстоятельствам.

— Как будет работать пункт отбора в майские праздники?

— В выходные дни — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая — пункт отбора на ул. Коминтерна, 28 будет работать как обычно: с 8.00 до 20.00.

О мерах поддержки участников СВО и их семей рассказала заместитель директора департамента — начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки министерства труда и социальной защиты Тульской области Виктория Балашова.

— Какие в нашем регионе работают меры поддержки участников СВО?

Виктория Балашова — Принято более 60 системных мер поддержки участников СВО и членов их семей, основная часть из которых — финансовые. При заключении контракта каждый военнослужащий с учетом федеральной выплаты в 195 тыс. рублей получает единовременно 450 тыс. рублей. Выплата носит беззаявительный характер и перечисляется на счета военнослужащих по спискам военного комиссариата Тульской области.

Также в регионе приступили к реализации проекта «Время Героев 71». Участники СВО получат компенсацию стоимости обучения в ВУЗе, право бесплатного получения второго среднего профессионального образования, возможность включения в региональный резерв управленческих кадров и трудоустройства в первоочередном порядке в подведомственные организации, на предприятия региона.

— А какие льготы есть у семей военнослужащих?

— В нашем регионе меры поддержки получают все семьи, проживающие на территории области. Независимо от того, где призывался военнослужащий и где заключил контракт, 10 тыс. руб. выплачивается на каждого ребенка. Есть льгота по первоочередному зачислению в детсад, школу и летний оздоровительный лагерь. Предусмотрено освобождение от платы за детсад, горячее питание для школьников, студентов колледжей, техникумов. Единовременная выплата в 30 тыс. руб. полагается детям, поступающим в ВУЗы. Также есть льготы по посещению культурных и спортивных мероприятий.

Среди других социальных льгот — транспортное обслуживание, дисконтная карта «Zабота», возмещение полной стоимости затрат при догазификации домовладения, освобождение от налога на транспортное средство и многое другое.

— А какие еще меры поддержки ввели близким военнослужащих в этом году?

— В этом году введена новая мера поддержки — единовременная выплата (15 тыс. рублей). За ней может обратиться жена, а в случае ее отсутствия — мать участника СВО. Также выплачивалась единовременная денежная выплата к Международному женскому дню — 10 тыс. руб. — матерям, женам, дочерям (в возрасте до 18 лет) воинов, либо в возрасте от 18 до 23 лет при условии обучения по очной форме.

Члены семей участников СВО, которые стоят на учете в органе местного самоуправления в программе «Молодая семья», могут воспользоваться первоочередным правом на получение единовременной выплаты на приобретение жилья. Для получения выплат надо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, в том числе через любое отделение МФЦ.

Здесь ответят на любые вопросы.

Узнать интересующую информацию о контрактной службе можно по телефону горячей линии 117.

Телефон пункта отбора на военную службу по контракту в Тульской области 8 (4872) 56-19-90.

На официальных сайтах — службапоконтракту.рф и служив106.рф — можно оставить заявку, по которой с вами свяжутся и ответят на все интересующие дополнительные вопросы.

Получить индивидуальную консультацию по мерам поддержки можно по телефону 129.