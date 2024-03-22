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Роспотребнадзор помог жителю Новомосковска засудить недобросовестных юристов
Фото из архива Myslo

Роспотребнадзор помог жителю Новомосковска засудить недобросовестных юристов

Потребитель рассчитывал, что они помогут составить исковое заявление и восстановить справедливость, но этого не произошло.

Мужчина рассчитывал отсудить деньги за туристическую поездку, которая была отменена из-за антиковидных ограничений. За правовой анализ ситуации и документов, составление обращений в надзорные органы и подготовку искового заявления он заплатил 7500 рублей.

Но юристы оказались недобросовестными: сроки исполнения услуг затягивались, а клиент не получал отчётов о проделанной работе. Претензия с требованием вернуть деньги осталась без рассмотрения. Клиент обратился в Роспотребнадзор с просьбой помочь защитить его права.

В ходе разбирательства судья поддержал исковые требования сотрудников ведомства: юридическая фирма обязана вернуть полную стоимость услуг, выплатить неустойку, штраф и компенсировать моральный вред. Общая сумма – 27000 рублей.

 

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сегодня, в 20:19 0
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