В мясе птицы новомосковского предприятия нашли сальмонеллу

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Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям проверило предприятие ООО «ФРЕШ», зарегистрированное в Новомосковске. По информации из открытых источников, предприятие занимаемся разделкой куриного и говяжьего мяса, а также собственным производством колбасной продукции.

В ходе лабораторных исследований продукции ООО «ФРЕШ» выявилось несоответствие требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» по микробиологическому показателю безопасности, а именно: найдены патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы.

Управление Россельхознадзора объявило ООО «ФРЕШ» предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.