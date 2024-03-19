  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В мясе птицы новомосковского предприятия нашли сальмонеллу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В мясе птицы новомосковского предприятия нашли сальмонеллу
Фото freepik.com.

В мясе птицы новомосковского предприятия нашли сальмонеллу

Нарушения выявил Россельхознадзор в ходе проверки.

Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям проверило предприятие ООО «ФРЕШ», зарегистрированное в Новомосковске. По информации из открытых источников, предприятие занимаемся разделкой куриного и говяжьего мяса, а также собственным производством колбасной продукции.

В ходе лабораторных исследований продукции ООО «ФРЕШ» выявилось несоответствие требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» по микробиологическому показателю безопасности, а именно: найдены патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы.

Управление Россельхознадзора объявило ООО «ФРЕШ» предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:10 0
Другие статьи по темам
Событие
сальмонелланарушение требований к техническим регламентам
Люди
Россельхознадзор по городу МосквеМосковской и Тульской областям
Место
Новомосковск
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске КамАЗ сбил мужчину
В Новомосковске КамАЗ сбил мужчину
«Накажи автохама»: в Туле водителя оштрафовали за парковку на трамвайной линии
«Накажи автохама»: в Туле водителя оштрафовали за парковку на трамвайной линии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.