Алексей Дюмин вручил отличившимся сотрудникам УФСИН региональные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Тульской области поздравил губернатор Алексей Дюмин.

— С эпохи Александра II и по сегодняшний день главные функции вашей службы остаются неизменными. Это исполнение уголовных наказаний, обеспечение правопорядка в исправительных учреждениях и защита интересов общества, — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что в доказательство значимости труда собравшихся, вчера Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

— В зоне вашего особого внимания — социальная адаптация осуждённых, их трудовая занятость и обучение. Перевоспитание и предупреждение совершения ими новых преступлений, — сказал Алексей Дюмин.

Он отметил, что по поручению Президента РФ правительство региона совместно с региональным УФСИН на плановой основе делает всё необходимое для развития исправительных центров на территории Тульской области. Такие центры помогают осуждённым социализироваться и вернуться к нормальной жизни в обществе. На базе предприятий региона уже создано 4 исправительных центра. В 2024 году эта работа будет продолжена.

— Благодаря вашей отлаженной и системной работе в исправительных учреждениях Тульской области развивается производственная деятельность. Продукция, выпускаемая в них, широко востребована в сферах транспортной инфраструктуры, социального обслуживания и здравоохранения региона. Важно не сбавлять темпы и на высоком уровне решать все поставленные задачи, — сказал Алексей Дюмин.

Он поблагодарил сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы региона за всё, что они делают для Тульской области и всей страны. В том числе — за активное участие в обучении коллег в новых субъектах Российской Федерации, что позволило в кратчайшие сроки выполнить задачи, стоящие перед ФСИН.

Глава региона пожелал присутствующим крепкого здоровья, добра и благополучия.

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области Иван Прокопенко выразил всему личному составу регионального Управления признательность и благодарность за добросовестное отношение к службе, высокий профессионализм, честность и целеустремленность.

Отдельно он поблагодарил ветеранов УИС, которые сейчас являются наставниками молодых сотрудников, помогают им стать в строй и щедро делятся с ними своим жизненным опытом.

Участникам мероприятия показали видеопоздравление Директора Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадия Гостева.

Алексей Дюмин и Иван Прокопенко вручили отличившимся работникам Управления региональные и ведомственные награды, ценные подарки.