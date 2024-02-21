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В Тульской области Общественный штаб по наблюдению за выборами проводит мониторинг проекта «ИнформУИК»

В Тульской области Общественный штаб по наблюдению за выборами проводит мониторинг проекта «ИнформУИК»

В рамках мониторинга члены избирательных комиссий региона осуществляют адресное информирование избирателей о выборах Президента России.

Во вторник руководитель штаба Елена Симонова приняла участие в поквартирных обходах избирателей в городе Туле. 

«Общественный штаб по наблюдению за выборами сформирован на площадке Общественной палаты Тульской области. Круг наших задач не ограничивается наблюдением за ходом голосования 15, 16 и 17 марта. В настоящее время в центре внимания штаба — подготовка к проведению выборов. „ИнформУИК“ — самая масштабная информационная кампания, которая когда-либо проводилась. Мы выступили с инициативой организовать мониторинг реализации проекта в нашем регионе со стороны общественности. И избирательная комиссия Тульской области нас поддержала», — рассказала председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Елена Симонова.

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По ее словам, члены Общественного штаба отмечают профессионализм членов избирательных комиссий, задействованных в проекте «ИнформУИК», а также интерес и доверие избирателей к такой форме адресного информирования.

«Несмотря на вечер, возможную усталость после рабочего дня, туляки нашли возможность с нами пообщаться. Многие уже знали о проекте „ИнформУИК“ и с удовольствием с нами пообщались. Были квартиры, в которых никого не было. Сюда члены избиркома вернутся повторно», — сказала Елена Симонова.

В течение всего периода реализации проекта члены Общественного штаба по наблюдению за выборами посетят большинство районов Тульской области.

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В Тульской области с 17 февраля по 7 марта проходит адресное информирование избирателей о выборах Президента России. 3840 членов участковых избирательных комиссий в рамках поквартирных и подомовых обходов будут рассказывать избирателям о выборах главы государства: о сроках, времени и формах голосования, об адресах избирательных участков, о зарегистрированных кандидатах.

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Узнать «обходчиков» проекта «ИнформУИК» можно по брендированной экипировке: белой накидке с логотипом избирательной кампании и нагрудному знаку в виде галочки в цветах российского флага. У каждого — сумка с логотипом, фонарь, митенки, а также бейдж с подписью и печатью председателя избирательной комиссии. Каждому избирателю «обходчики» вручают информационные материалы, в которых будут указаны время, формы голосования, адрес УИК и кандидаты на пост главы государства.

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Выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта.

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