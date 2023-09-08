Выборы-2023: в Тульской области открылось 609 избирательных участков

8 сентября в 8.00 в Тульской области открылось 609 постоянных избирательных участков. Начался первый день голосования. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

В Тульской области проходят выборы депутатов представительных органов в 74 муниципальных образованиях в Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском районах.

Голосование продлится три дня — 8, 9, 10 сентября. Ежедневно избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.