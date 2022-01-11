Сотрудники тульского УФСИН выступили на соревнованиях по лыжным гонкам

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Они преодолели две дистанции – 10 и 15 километров.

В Туле при поддержке региональной «Федерации лыжных гонок» на базе лыжероллерного центра им. В. П. Веденина, прошли соревнования по лыжным гонкам классическим и свободным стилем.

Принять участие в них могли все желающие. Среди спортсменов были и сотрудники регионального Управления ФСИН России. Григорий Ильин пробежал дистанцию 15 км классическим и свободным стилем и завоевал бронзовую медаль

Его коллега Артем Бородин поднялся на высшую ступень пьедестала, опередив всех соперников в категории 15 км классическим и 10 км вольным стилем.