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Сотрудники тульского УФСИН выступили на соревнованиях по лыжным гонкам
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Сотрудники тульского УФСИН выступили на соревнованиях по лыжным гонкам

Они преодолели две дистанции – 10 и 15 километров.

В Туле при поддержке региональной «Федерации лыжных гонок» на базе лыжероллерного центра им. В. П. Веденина, прошли соревнования по лыжным гонкам классическим и свободным стилем.

Принять участие в них могли все желающие. Среди спортсменов были и сотрудники регионального Управления ФСИН России. Григорий Ильин пробежал дистанцию 15 км классическим и свободным стилем и завоевал бронзовую медаль

Его коллега Артем Бородин поднялся на высшую ступень пьедестала, опередив всех соперников в категории 15 км классическим и 10 км вольным стилем.

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