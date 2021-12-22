новости
новости
Регистрация
В среднем у каждого туляка есть три банковские карты
Изображение flyerwerk с сайта Pixabay

В среднем у каждого туляка есть три банковские карты

Такие данные приводят специалисты регионального отделения Банка России.

С января по сентябрь жители Тульской области совершили более 415 млн операций с помощью банковских карт на общую сумму 708,3 млрд рублей. За год показатели выросли на треть.

Чаще всего туляки оплачивали по картам товары и услуги – за полгода совершено 326,4 млн таких операций на сумму 232,4 млрд рублей. Средний чек покупки составил 713 рублей.

А вот снимали деньги с карт туляки в этом году реже, чем в предыдущем – этот показатель снизился на 7%. Число банковских переводов выросло почти в полтора раза – до 69 млн транзакций, их сумма увеличилась на 40% и составила 284,4 млрд рублей.

– Современные технологии стремительно развиваются, мы активно пользуемся банковскими картами, смартфонами для оплаты или перевода в один клик. Сегодня различные сервисы безналичной оплаты внедряют также и предприниматели, – отмечает эксперт тульского отделения Банка России Владимир Пылаев.

Для совершения операций с банковскими картами туляки использовали свыше 1800 банкоматов и около 37000 электронных терминалов. Всего в Тульской области выпущено более 2,8 млн банковских карт – на одного экономически активного жителя приходится в среднем три карты.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:42 −2
Другие статьи по темам
Событие
Центробанк РФБанк Россиибанковские картыстатистика
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле из-за ремонта Баташевского моста временно ограничат движение транспорта
В Туле из-за ремонта Баташевского моста временно ограничат движение транспорта
На проспекте Ленина из-за обрыва электропроводов образовалась пробка
На проспекте Ленина из-за обрыва электропроводов образовалась пробка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.