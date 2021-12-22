В среднем у каждого туляка есть три банковские карты

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С января по сентябрь жители Тульской области совершили более 415 млн операций с помощью банковских карт на общую сумму 708,3 млрд рублей. За год показатели выросли на треть.

Чаще всего туляки оплачивали по картам товары и услуги – за полгода совершено 326,4 млн таких операций на сумму 232,4 млрд рублей. Средний чек покупки составил 713 рублей.

А вот снимали деньги с карт туляки в этом году реже, чем в предыдущем – этот показатель снизился на 7%. Число банковских переводов выросло почти в полтора раза – до 69 млн транзакций, их сумма увеличилась на 40% и составила 284,4 млрд рублей.

– Современные технологии стремительно развиваются, мы активно пользуемся банковскими картами, смартфонами для оплаты или перевода в один клик. Сегодня различные сервисы безналичной оплаты внедряют также и предприниматели, – отмечает эксперт тульского отделения Банка России Владимир Пылаев.

Для совершения операций с банковскими картами туляки использовали свыше 1800 банкоматов и около 37000 электронных терминалов. Всего в Тульской области выпущено более 2,8 млн банковских карт – на одного экономически активного жителя приходится в среднем три карты.