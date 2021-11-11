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Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне

Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне

В общей сложности на улицах зимой будет работать более 200 единиц техники.

На сегодняшний день уже почти весь транспорт Спецавтохозяйства и Сервисного центра переоборудован для уборки улиц от снега.

Алексей Марушкин

- В уборке городских улиц и общественных пространств в зимний период будет задействовано более 40 единиц спецтехники Сервисного центра. Было проведено его сезонное техобслуживание, переоборудованы щетки на тракторах, установлены отвалы, бункеры для рассыпки реагентов, — рассказал директор городского коммунального предприятия Алексей Марушкин. — Помимо МКУ «Сервисный центр г. Тулы» в уборке города будут задействованы около 160 единиц спецтехники подрядной организации АО «Спецавтохозяйство», из них 50 машин — это КДМ.

Таким образом в общей сложности на улицах в зимних условиях будет работать более 200 единиц. Часть из них уже направлена в отдаленные от Тулы сельские поселения для оперативной расчистки дорог во время снегопада. Находящиеся же рядом с городом населенные пункты будет обслуживать техника, работающая в Туле.

Дмитрий Миляев

- В этом году спецтехника частично обновлена у подрядной организации Спецавтохозяйство. Администрация города также закупает дополнительно пять тракторов. Мы особое внимание уделяем сельским поселениям. Необходимый объем песко-соляной смеси, реагентов уже доставлен в поселки и деревни Большой Тулы, чтобы максимально быстро реагировать на меняющиеся погодные условия, — отметил Дмитрий Миляев.

Также было отмечено, что при уборке города в первую очередь во время непогоды внимание будут уделять расчистке магистральных улиц, спусков — подъемов, подъездов к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения. Глава администрации подчеркнул, что сегодня основная задача, которая стоит перед коммунальными организациями — обеспечить слаженную работу, чтобы максимально эффективно использовать имеющийся ресурс.

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Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 1
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 2
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 3
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 4
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 5
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 6
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 7
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 8
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 9
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 10
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 11
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 12
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 13
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 14
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 15
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 16
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 17
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 18
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 19
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 20
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 21
Спецтехника Тулы готовится к работе в зимнем сезоне, Фото: 22
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:34 0
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