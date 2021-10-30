Одна из программ Тульского экзотариума стала лучшей на Russian Event Awards

Всего для участия в данном этапе конкурса было заявлено 157 проектов из 25 регионов Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов. По итогам заочной оценки были отобраны сильнейшие проекты, которые были приглашены в финал регионального этапа в Санкт-Петербург. В финальных мероприятиях будут представлены 112 проектов из 24 регионов.

Публичные презентации проектов проводились весь день, а вечером, в ходе праздничной церемонии были объявлены победители, определенные на заседании Экспертного совета.

В число лучших попал и проект ГУК ТО «Тульский областной экзотариум» созданный в соавторстве с Тульским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» — программа для людей старшего возраста «Активное долголетие. Тропой натуралиста».

Программа объединила в себе скандинавскую ходьбу и экскурсии по зелёным уголкам Тулы. Эта идея заняла первое место в категории «Лучшее событие для пожилых людей»

и была удостоена дипломом экспертной комиссии конкурса и студенческого жюри Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью.