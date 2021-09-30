В Туле нелегальные фирмы занимались выдачей займов и лжеинвестициями

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За полгода в нашем регионе выявлено четыре организации с признаками нелегальной деятельности.

В числе незаконных участников финансового рынка – ООО «Автолизинг Тула», ООО «Арника», «Русский Ювелирный дом» и другие. Две компании выдавали займы населению, работая под вывеской микрофинансовых организаций, хотя на самом деле в государственном реестре МФО не числились.

Еще один нелегальный участник финансового рынка занимался выдачей займов под видом «возвратного лизинга». Клиентов подобные организации привлекают рекламой «займы под залог ПТС». Схема выглядит так: человеку предлагают продать по заниженной стоимости машину лизинговой компании и одновременно заключить с ней договор, по условиям которого получить это же имущество в аренду.

– Услуга легальна, если заем выдается предпринимателю, однако потребительские займы физическим лицам могут выдавать только организации, имеющие на это разрешение от Банка России, – отметил заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин. – Выплачивая якобы «лизинговые платежи», клиент планирует вернуть право собственности на авто, но нелегальный кредитор зачастую старается препятствовать этому, и люди после таких «сделок» лишаются имущества».

У бренда «Русский Ювелирный дом» (Carat Jewelry House) выявлены признаки «финансовой пирамиды»: клиентам предлагали инвестировать деньги под проценты. При этом у организаторов не было разрешения Банка России на привлечение средств.

– Прежде чем обратиться в финансовую организацию, проверьте, не находится ли она в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Обращаясь к ним, вы рискуете быть обманутыми и лишиться денег и имущества, – предупреждает Дмитрий Борискин.