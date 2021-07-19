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Жители ул. Грибоедова 8 лет не пускали к себе домой газовиков и остались без газа
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Жители ул. Грибоедова 8 лет не пускали к себе домой газовиков и остались без газа

В Заречье прошел рейд по выявлению потребителей, уклоняющихся от заключения договоров на техобслуживание газовых приборов.

В одном из частных домов на ул. Грибоедова специалисты «Тулагоргаза» прекратили подачу газа. Последняя проверка газового оборудования проводилось аж в 2013 году, после чего собственники принципиально не пускали газовиков на порог.

Владельцам присылались письменные уведомления, во время предыдущего рейда сотрудники районной администрации, «Тулагоргаза» и полиции также попытались уговорить туляков провести техобслуживание газового котла, но урегулировать вопрос миром не удалось.

Пришлось пойти на крайние меры – теперь для восстановления газоснабжения неуступчивым жильцам нужно всё же допустить газовиков для проверки газовых приборов, провести техобслуживание оборудования и возместить расходы по отключению и подключению газа.

За первые четыре месяца 2021 года «Тулагоргаз» направил более 16 тысяч писем абонентам, у которых нет договора или не выполнено техобслуживание газового оборудования. Более 200 собственников могут быть привлечены к административной ответственности – этим занимается Госжилинспекция. Составлено более 22 тысяч актов об отказе в допуске.

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сегодня, в 19:05 −1
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Место
Тулаулица Грибоедова
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