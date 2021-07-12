Где в Туле не будет электроэнергии 13 июля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

25-й пр-д, 10, 12, 14,

10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),

22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),

23-й пр-д, 3-24,

ул. Перекопская, 10, 12/56,

ул. Некрасова, 58,

ул. Демьянова, 45-б,

ул. Токарева, 81, 85, 89, 87,

ул. Железнодорожная, 40-а, 45,

ул. Лобачевского 2-26, 26-б, 29, 42-в, 80, 44, 46, 46-а, 82-а, 62-б,

ул. Глухополянская 52-64, 56-а-г, 63-а, 58-в, 62-б, 62-в, 55-а, 64-б,

ул. Марата, 176, 178,

ул. Кирова, 153, 155, 161,

пр-д Марата, 2,

п. Трудовой, 51, 85-114.