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Где в Туле не будет электроэнергии 13 июля

Где в Туле не будет электроэнергии 13 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • 25-й пр-д, 10, 12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • ул. Перекопская, 10, 12/56,
  • ул. Некрасова, 58,
  • ул. Демьянова, 45-б,
  • ул. Токарева, 81, 85, 89, 87,
  • ул. Железнодорожная, 40-а, 45,
  • ул. Лобачевского 2-26, 26-б, 29, 42-в, 80, 44, 46, 46-а, 82-а, 62-б,
  • ул. Глухополянская 52-64, 56-а-г, 63-а, 58-в, 62-б, 62-в, 55-а, 64-б,
  • ул. Марата, 176, 178,
  • ул. Кирова, 153, 155, 161,
  • пр-д Марата, 2,
  • п. Трудовой, 51, 85-114.
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