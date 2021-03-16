В Кимовске несколько семей живут в аварийном доме

Фото: ОНФ Тульской области.

И в программу переселения их пока не включили.

Дом №19 на улице Льва Толстого в Кимовске построен в 1954 г. как один из корпусов Кимовской районной больницы. Это было медицинское учреждение с кабинетами, где вели прием специалисты. В 90-е годы корпус закрыли. А в 2001 г. перестроили под жилой дом и переселили людей из поселка 4-я Зубовская шахта, которые там проживали в аварийных бараках. Однако через несколько лет и этот дом начал разваливаться.

- Дом шлакоблочный, стены внутри пустые, просто обложены кирпичом. Отопление крайне неудовлетворительное. Батареи чуть теплые. Зимой по утрам температура в квартирах достигает 12−14 градусов. Причина — изношенные коммуникации теплосетей. Котельная не может давать более высокий градус, поскольку трубы не выдержат. Порывы уже случались, — рассказал активистам Общероссийского народного фронта заявитель Евгений Киселев.

Общественники зашли в расположенную на первом этаже квартиру Алевтины Михайловны. У женщины постоянно включен электрический обогреватель, а в комнате всегда наготове стоят сапоги на меху.

- Дома вместо тапочек я ношу сапоги, надеваю теплый халат. Обогреватель работает круглые сутки. Из-за этого электроэнергии набегает по 500 рублей, а летом я плачу вдвое меньше, — цитируют общественники женщину.

В 2013 г. была проведена строительно-техническая экспертиза, которая дала заключение о том, что дом является аварийным. А в 2018 г. еще одна экспертиза вынесла заключение о том, что дом не пригоден для проживания.

Несмотря на это, проживающих в доме № 19 в программу переселения пока не включили.

- Принимая во внимание результат технической экспертизы, ОНФ считает необходимым создать для граждан условия, пригодные для проживания. Нашими экспертами было отправлено обращение в администрацию Кимовского района с целью разъяснить, почему граждан не включают в программу переселения, несмотря на заключение экспертизы. Также Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы инициировать проверку по факту проживания граждан в условиях, непригодных для жилья, — прокомментировал активист ОНФ в Тульской области Роман Руденко.