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Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков о помощи
Кадр из видео

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков о помощи

Подробности – в видео от волонтёров из Владимирской области.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят откликнуться всех, кто 28 сентября, в период с 13.30 до 14.30, находился в районе села Горки Камешковского района Владимирской области.

Если вы находились в указанное время в этом районе – сообщите об этом в оперативный штаб поиска, который находится в селе Горки, или позвоните на горячую линию по номеру: 8(800)700-54-52.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:34 +2
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