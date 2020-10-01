Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков о помощи

Кадр из видео

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят откликнуться всех, кто 28 сентября, в период с 13.30 до 14.30, находился в районе села Горки Камешковского района Владимирской области.

Если вы находились в указанное время в этом районе – сообщите об этом в оперативный штаб поиска, который находится в селе Горки, или позвоните на горячую линию по номеру: 8(800)700-54-52.