Фото: пресс-служба администрации города Тулы.
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома: фоторепортаж
Так, подрядной организации удалось снести пять аварийных и незаконных построек.
Сегодня, 31 июля, в историческом центре города проводится снос аварийных домов по обращениям жителей.
Так, три постройки снесены в Денисовском переулке. Кроме того, демонтировали незаконные строения на ул. Союзной.
Также с помощью привлеченной техники снесли аварийный дом на ул. Киреевской, 29.
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