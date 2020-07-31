В историческом центре Тулы сносят аварийные дома: фоторепортаж

Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

Так, подрядной организации удалось снести пять аварийных и незаконных построек.

Сегодня, 31 июля, в историческом центре города проводится снос аварийных домов по обращениям жителей.

Так, три постройки снесены в Денисовском переулке. Кроме того, демонтировали незаконные строения на ул. Союзной.

Также с помощью привлеченной техники снесли аварийный дом на ул. Киреевской, 29.