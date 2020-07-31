новости
новости
Регистрация
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома: фоторепортаж
Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

В историческом центре Тулы сносят аварийные дома: фоторепортаж

Так, подрядной организации удалось снести пять аварийных и незаконных построек.

Сегодня, 31 июля, в историческом центре города проводится снос аварийных домов по обращениям жителей.

Так, три постройки снесены в Денисовском переулке. Кроме того, демонтировали незаконные строения на ул. Союзной.

Также с помощью привлеченной техники снесли аварийный дом на ул. Киреевской, 29.

 

Галерея
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 1
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 2
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 3
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 4
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 5
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 6
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 7
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 8
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 9
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 10
В историческом центре Тулы сносят аварийные дома, Фото: 11
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:18 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снос домоваварийные дома

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

3 августа состоится онлайн-премьера и обсуждение фильма Ричарда Эйра «Удивительная миссис Мэй»
3 августа состоится онлайн-премьера и обсуждение фильма Ричарда Эйра «Удивительная миссис Мэй»
В Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в Центральной России в августе
В Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в Центральной России в августе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.