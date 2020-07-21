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Молодые туляки могут пройти конкурс на целевое обучение в МГИМО

Молодые туляки могут пройти конкурс на целевое обучение в МГИМО

Выпускникам этого престижного вуза предстоит работать в правительстве Тульской области.

Региональное правительство объявило целевой набор абитуриентов для обучения в МГИМО по специальностям «Государственное и муниципальное управление» (1 место), «Международные отношения» (2 места) и «Экология и природопользование» (1 место).

Участвовать в конкурсе могут претенденты, проживающие на территории Тульской области, получившие среднее общее или среднее профессиональное образование в 2020 году и претендующие на получение высшего образования впервые, имеющие средний балл за последние 2 года обучения не ниже 4,0, имеющие оценки «хорошо» и «отлично» по профильным предметам для выбранного направления подготовки.

Для участия в конкурсе нужно с 22 по 28 июля предоставить в кадровую службу пакет необходимых документов. Все подробности – здесь.

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вчера, в 22:37 0
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