Молодые туляки могут пройти конкурс на целевое обучение в МГИМО

Региональное правительство объявило целевой набор абитуриентов для обучения в МГИМО по специальностям «Государственное и муниципальное управление» (1 место), «Международные отношения» (2 места) и «Экология и природопользование» (1 место).

Участвовать в конкурсе могут претенденты, проживающие на территории Тульской области, получившие среднее общее или среднее профессиональное образование в 2020 году и претендующие на получение высшего образования впервые, имеющие средний балл за последние 2 года обучения не ниже 4,0, имеющие оценки «хорошо» и «отлично» по профильным предметам для выбранного направления подготовки.