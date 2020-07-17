В Щекино установили спорткомплекс для сдачи норм ГТО

Фото: комитет Тульской области по спорту

На площадке для сдачи норм ГТО установлены гимнастические скамьи, площадка для отжиманий, мишени для метания мяча для малышей и взрослых, турники, стол для тенниса, перекладины для воркаута, камни для подтягивания, баскетбольное кольцо, тренажеры и многое другое.

Здесь могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья – для них предусмотрены вспомогательные рукоятки, низкие стойки мишеней, регулируемые по высоте турники-перекладины.

В фестивалях ГТО ежегодно участвуют несколько сотен щекинцев. У жителей района особой популярностью пользуются легкая атлетика, футбол, волейбол, плавание, шахматы, баскетбол, спортивная борьба, спортивный туризм, рукопашный бой, смешанные единоборства, бокс и кикбоксинг.