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В Щекино установили спорткомплекс для сдачи норм ГТО
Фото: комитет Тульской области по спорту

В Щекино установили спорткомплекс для сдачи норм ГТО

Эта работа ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

На площадке для сдачи норм ГТО установлены гимнастические скамьи, площадка для отжиманий, мишени для метания мяча для малышей и взрослых, турники, стол для тенниса, перекладины для воркаута, камни для подтягивания, баскетбольное кольцо, тренажеры и многое другое.

Здесь могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья – для них предусмотрены вспомогательные рукоятки, низкие стойки мишеней, регулируемые  по высоте турники-перекладины.

В фестивалях ГТО ежегодно участвуют несколько сотен щекинцев. У жителей района особой популярностью пользуются легкая атлетика, футбол, волейбол, плавание, шахматы, баскетбол, спортивная борьба, спортивный туризм, рукопашный бой, смешанные единоборства, бокс и кикбоксинг.

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