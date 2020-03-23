В Туле на ул. Староникитской за год снесли 25 незаконных построек

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Центральном территориальном округе продолжается снос незаконных строений. Работы проводятся рамках благоустройства исторического центра.

Сегодня, 23 марта, постройки сносят на пересечении ул. Староникитской и ул. Войкова. По окончании демонтажа будет вывезено порядка 60 куб. метров мусора.

В 2019 году на ул. Староникитской было демонтировано 25 незаконных строений. Работы будут продолжены.