Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле на ул. Староникитской за год снесли 25 незаконных построек
Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В Центральном территориальном округе продолжается снос незаконных строений. Работы проводятся рамках благоустройства исторического центра.
Сегодня, 23 марта, постройки сносят на пересечении ул. Староникитской и ул. Войкова. По окончании демонтажа будет вывезено порядка 60 куб. метров мусора.
В 2019 году на ул. Староникитской было демонтировано 25 незаконных строений. Работы будут продолжены.
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