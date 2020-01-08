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В Оке рядом с Алексином найдено затонувшее деревянное старинное судно
Фото: vk.com/id94367164

В Оке рядом с Алексином найдено затонувшее деревянное старинное судно

По предварительным данным, возраст барки, построенной по образцам речных кораблей 18 века – около ста лет.

Члены тульского яхт-клуба «Юнга» обнаружили в Оке неподалёку от Алексина затонувшее деревянное судно, о котором энтузиастам рассказали местные рыбаки. По их словам, корабль находится под водой больше 30 лет и из-за снижения уровня воды в реке остатки судна постепенно разрушаются.

В сентябре аквалангисты измерили находку – длина сохранившейся части корпуса оказалась весьма внушительной – 40 метров. По словам руководителя клуба «Юнга» Олега Золотарева, обнаруженное в Оке судно представляет собой типичную плоскодонную барку для перевозки различных грузов (в основном насыпных) и имеет очень простую конструкцию и форму. 

Местные жители рассказали, что барка затонула примерно в начале 20-х годов прошлого века, а её возраст может составлять порядка ста лет. Судно построено по образцу и подобию речных судов, ходивших по Оке и ее притокам с конца XVIII и вплоть до первой половины XX века. Эту барку можно назвать уникальным памятником русского деревянного судостроения конца XIX – начала XX века. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:10 +10
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Место
Тульская областьОкаАлексинский район

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