Тула вошла в топ-10 самых перспективных российских городов

Forbes Life составил список российских городов без учета Москвы, совершивших заметный скачок в развитии за последние 10 лет.

В проект «Жизнь за МКАД» города отбирали по нескольким критериям: «среда», «новое место», «периферия», «поддержка бизнеса» и «культура».

Создатели рейтинга отметили Тулу — за креативные кластеры и «Ясную Поляну». К примеру, Казань попала в топ за городскую среду, фестивали и архитектурную биеннале, а Екатеринбург — за биеннале, Ельцин-центр и арх-группу «Подельники».

в рейтинге о Туле

Среда: проекты «Ясной Поляны» по качеству программы шли наравне с московскими, а то и опережали их.

Новое пространство: на 500 000 жителей в городе целых три творческих кластера. «Ликерка Лофт» существовал раньше как место творческой торговли и бизнеса.

Кластер «Октава» открылся на месте одноименного легендарного завода по производству микрофонов и стал новым образовательным и культурным центром с Музеем станка, Библиотекой промышленного дизайна, независимой театральной студией «Барабан». В 2018 году открылось новое городское пространство «Искра»: самые вкусные рестораны и веселые бары здесь. Во дворе — регулярные лекции и вечеринки.

Набережная по проекту архитектурного бюро Wowhaus.

Периферия: Кроме «Ясной Поляны», заработал проект «Болотов-дача», на границе с Московской областью открылся фермерский рынок от архитектурного бюро 8lines.