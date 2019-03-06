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Где в Туле 7 марта ограничат движение транспорта

Где в Туле 7 марта ограничат движение транспорта

Будьте внимательны!

7 марта для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения в Тульской областной филармонии торжественного собрания, посвященного празднованию

Международного женского дня, введут следующие ограничения:

  • с 6.00 до 14.00 запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской,
  • с 8.00 до 14.00 ограничат движение всех видов транспорта по ул. Гоголевской на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 в связи с проведением работ по уборке снега запретят стоянку и остановку транспорта по улице Тульского Рабочего полка на участке от ул. Оружейной до ул. Белкина. Водителей просят не создавать препятствий уборке.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:08 0
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