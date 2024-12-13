Дмитрий Миляев поздравил тульскую фигуристку с успешным выступлением на «Кубке Содружества»

Победу в соревнованиях оспаривают более 400 фигуристов, представляющих Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Китай.

11 декабря воспитанница Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Екатерина Анисимова завоевала золотую награду по программе мастеров спорта. Тренируется спортсменка под руководством Ирины Назаровой.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил фигуристку с успешным выступлением:

— Поздравляю Екатерину и ее тренера Ирину Назарову с этой победой! Здоровья, успехов и новых спортивных достижений! Горжусь! — написал губернатор в своем телеграм-канале.