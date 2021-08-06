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Тульская велогонщица завоевала олимпийскую бронзу в мэдисоне

Тульская велогонщица завоевала олимпийскую бронзу в мэдисоне

Гульназ Хатунцева с 2020 года представляет Тульскую область в составе команды Marathon-Tula.

6 августа в Токио велогонщица команды Marathon-Tula Cycling Team Гульназ Хатунцева в тандеме с Марией Новолодской завоевала бронзу Олимпийских игр в мэдисоне.

Гульназ Хатунцева — российская трековая велогонщица. Выступает за сборную России в различных дисциплинах. Многократный призер чемпионатов Европы.

С 2020 года представляет Тульскую область в составе команды Marathon-Tula. В июне 2021 года Гульназ Хатунцева стала серебряным призером чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе в гонке критериум.

Спортсменку поздравил губернатор Алексей Дюмин.

«На треке в Токио вы показали хороший результат, внесли весомый вклад в укрепление позиций российской сборной. Завоеванная медаль — достойная награда за мастерство, самоотдачу и командную сплоченность. Тульская область гордится вами», — говорится в поздравлении главы региона.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:15 +2
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