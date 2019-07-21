В Туле разыграли шахматный турнир

Фото предоставлено Тульской федерацией шахмат.

В Тульской шахматной гостиной завершился турнир среди новичков, посвященный Международному дню шахмат. Соревнования проходили с контролем времени 10 минут + 5 секунд за ход каждому участнику до конца партии в 7 туров.

На старт вышло 37 спортсменов. Третье место, по дополнительным показателям, с результатом 5 очков занял Сергей Иванов. Второе место с результатом 6 очков завоевал Василий Финаков. А первое место с великолепным результатом 7 очков из 7 возможных досталось Алексею Подшивалову.

Призеры и победитель получили грамоты, медали, а также набор шахматных журналов. Кроме этого каждый участник получил памятный приз от Российской шахматной федерации.