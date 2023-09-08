На российском рынке пройдет интеграция брокеров

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Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» и «Открытие Брокер» начали подготовку к интеграции клиентов «Открытие Брокер» в ВТБ.

Ее планируется завершить в январе 2024 года. Миграция планируется бесшовной. В случае получения согласия клиентов «Открытие Брокер» перевод произойдет автоматически. Активы переводятся в российской депозитарной инфраструктуре.

Руководитель «Открытие Брокер» Александр Дубров:

— На каждом этапе интеграции мы будем сопровождать клиентов, держать в курсе дальнейших шагов. Чтобы перевод прошел практически незаметно для инвесторов, мы уже провели большую работу по синхронизации внутренних IT-систем банков. Отмечу, что на российском рынке такая интеграция брокеров произойдет впервые.

Интеграция состоит из нескольких этапов. До конца года «Открытие Брокер» направит своим клиентам предложение о переводе в ВТБ. В случае согласия дополнительные действия предпринимать не нужно. Перевод активов будет организован в конце декабря. Завершить перевод планируется в январе 2024 года, тогда у инвесторов появится возможность торговать и распоряжаться активами на брокерском счете ВТБ.

Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков:

— Мы с большой ответственностью подходим к интеграции клиентов «Открытие Брокер» и сделаем всё, чтобы перевод активов прошел бесшовно и инвесторы не пропустили ни одного торгового дня на фондовом рынке.