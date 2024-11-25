Музей «Куликово поле» ищет сведения о педагогах и выпускниках Епифанского педучилища

Фото Романа Солопова.

Внести свою лепту в создание нового мемориала может любой желающий.

У будущего Центра хранения коллекций Государственного музея-заповедника «Куликово поле» появится новый мемориал памяти преподавателей и воспитанников Епифанского педучилища, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

В советское время бывшее здание местной управы было отведено под общежитие Епифанского педучилища. Здесь жили во время учебы будущие учителя начальных классов, а затем получали распределение в разные уголки СССР — от Калининграда до Владивостока. Учебное заведение просуществовало 65 лет и считалось одним из лучших в СССР.

В 1966 году территории педучилища установили стелу с памятной табличкой «Преподавателям, сотрудникам и учащимся, павшим в боях за Родину. 1941–1945 гг.». На ней значились три фамилии сотрудников учебного заведения и девятнадцать имен выпускников.

Музей-заповедник «Куликово поле» планирует создать новый мемориал, где будет обновленный список фамилий не только погибших преподавателей и студентов, но и педагогов, героически воевавших и вернувшихся домой с победой.

Поиском сведений занимается старший научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» Сергей Васильевич Кусакин. Если вы располагаете сведениями о выпускниках и педагогах Епифанского педучилища, напишите ему на электронный адрес: [email protected].