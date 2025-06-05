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В Туле Lanos сбил ребенка на велосипеде
Фото ГАИ.

В Туле Lanos сбил ребенка на велосипеде

Мальчик пересекал дорогу вне перехода.

Днем 4 июня на улице Литейной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

12-летний мальчик пересекал дорогу, когда на него наехал Chevrolet Lanos. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

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Автор:
сегодня, в 16:10 0
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