В Туле Lanos сбил ребенка на велосипеде

Днем 4 июня на улице Литейной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.
12-летний мальчик пересекал дорогу, когда на него наехал Chevrolet Lanos. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
Мальчик пересекал дорогу вне перехода.
Днем 4 июня на улице Литейной произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.
12-летний мальчик пересекал дорогу, когда на него наехал Chevrolet Lanos. Пострадавшего ребенка госпитализировали.
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