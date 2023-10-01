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Убийство мужчины в Сокольниках: возбуждено уголовное дело
Фото ТулаЖесть.

Убийство мужчины в Сокольниках: возбуждено уголовное дело

В Новомосковске следователем СК расследуется уголовное дело об убийстве местного жителя.

Следственным отделом по Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Следствием установлено, что 28 сентября около одного из домов по улице Шахтерской мкр. Сокольники Новомосковска произошел конфликт на почве внезапно возникшей неприязни. Обвиняемый выстрелил из оружия в потерпевшего в область живота. С полученными повреждениями мужчина был доставлен в больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался 29 сентября.

Стрелявшему предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и обвиняемый, назначены необходимые судебные экспертизы.

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Автор:
сегодня, в 13:06 0
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СокольникиНовомосковск

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