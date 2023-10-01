Убийство мужчины в Сокольниках: возбуждено уголовное дело

Фото ТулаЖесть.

Следственным отделом по Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 28 сентября около одного из домов по улице Шахтерской мкр. Сокольники Новомосковска произошел конфликт на почве внезапно возникшей неприязни. Обвиняемый выстрелил из оружия в потерпевшего в область живота. С полученными повреждениями мужчина был доставлен в больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался 29 сентября.

Стрелявшему предъявлено обвинение. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и обвиняемый, назначены необходимые судебные экспертизы.