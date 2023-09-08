Туляк насмерть забил охранника детского сада: дело передано в суд

В Туле 36-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что вечером 23 июня злоумышленник поссорился со своей знакомой возле детского сада на ул. Р. Зорге и начал её избивать. На шум вышел 62-летний охранник, который потребовал прекратить конфликт.

В ответ обвиняемый ударил его по голове, повалил на землю и жестоко избил, а затем поднял потерпевшего за поясной ремень и несколько раз ударил об асфальт. Несчастного доставили в больницу, а 4 июля он умер.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.