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Туляк насмерть забил охранника детского сада: дело передано в суд

Туляк насмерть забил охранника детского сада: дело передано в суд

Пенсионер заступился за знакомую обвиняемого и лишился жизни.

В Туле 36-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что вечером 23 июня злоумышленник поссорился со своей знакомой возле детского сада на ул. Р. Зорге и начал её избивать. На шум вышел 62-летний охранник, который потребовал прекратить конфликт.

В ответ обвиняемый ударил его по голове, повалил на землю и жестоко избил, а затем поднял потерпевшего за поясной ремень и несколько раз ударил об асфальт. Несчастного доставили в больницу, а 4 июля он умер.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

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вчера, в 11:31 +1
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умышленное причинение тяжкого вреда здоровьюуголовное делоТулаохранник детского сада

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