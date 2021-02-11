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В Донском осудили иностранца, который ударил сотрудника колонии

В Донском осудили иностранца, который ударил сотрудника колонии

Гражданин Армении уже отбывал наказание в исправительной колонии и своим поступком добавил себе еще несколько лет заключения.

В Донском 41-летний ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи гражданин Армении признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения.

Судом установлено, что 2 сентября прошлого года обвиняемый, отбывающий наказание в исправительной колонии в Донском, ударил сотрудника учреждения головой в нос. Конфликт произошел из-за того, что сотрудник заявил обвиняемому, что хранить в камере сигареты недопустимо.

Решением суда гражданину Армении назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:31 −1
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