В Липках мужчина нашел чужую банковскую карту и списал с нее деньги

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В Липках Киреевского района Тульской области местная 60-летняя жительница потеряла банковскую карту. После того как с ее счета исчезли 3,5 тысячи рублей, женщина написала заявление в полицию.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники получили основание полагать, что банковскую карту нашел безработный и ранее судимый 29-летний мужчина.

«По предварительным данным, он воспользовался карточкой, неправомерно завладев деньгами с нее. В дальнейшем полицейские выяснили местонахождение подозреваемого. Он признался в содеянном. Сейчас в отделе МВД России по Киреевскому району проводят работу по установлению деталей происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.