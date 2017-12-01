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В деревне Грумант сгорела баня
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В деревне Грумант сгорела баня

Пожар произошел сегодня в пять утра.

1 декабря в 5.26 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании бани, расположенной в деревне Грумант Щекинского района.

Пожарные расчеты прибыли на место в 5.33. Семеро пожарных ликвидировали горение в 5.45.

В результате происшествия мансарда закоптилась по всей площади, сгорела мебель, обгорел утеплитель на площади 8 кв. м.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей и гостей региона быть бдительными.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону – 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:41 0
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Деревня ГрумантЩекинский район

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