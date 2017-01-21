Сообщение о минировании «Гостиного двора» в Туле оказалось ложным

Фото очевидца.

Полиция устанавливает личность звонившего. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Myslo сообщало о том, что вечером 21 января из ТЦ "Гостиный двор" эвакуировали людей. По словам очевидцев, это произошло из-за сообщения о взрывоопасном предмете в здании. Возле торгового центра находились сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

Как сообщили корреспондентам Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области, проверка здания кинологов с собаками окончена.

- В 20.20 в дежурную часть полиции поступило ложное сообщение о минировании ТЦ "Гостиный двор". Сотрудники полиции организовали эвакуацию находящихся в торговом центре людей. Кинологи со служебными собаками провели проверку торговых помещений и подземной парковки. Сотрудники полиции проводят дальнейшие действия для установления личности и задержания звонившего, - рассказал руководитель пресс-службы Андрей Ярцев.

Сейчас торговый центр возвращается к рабочему режиму.

Отметим, что наказание по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет.