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Сообщение о минировании «Гостиного двора» в Туле оказалось ложным
Фото очевидца.

Сообщение о минировании «Гостиного двора» в Туле оказалось ложным

Полиция устанавливает личность звонившего. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Myslo сообщало о том, что вечером 21 января из ТЦ "Гостиный двор" эвакуировали людей. По словам очевидцев, это произошло из-за сообщения о взрывоопасном предмете в здании. Возле торгового центра находились сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. 

Как сообщили корреспондентам Myslo в пресс-службе УМВД по Тульской области, проверка здания кинологов с собаками окончена. 

- В 20.20 в дежурную часть полиции поступило ложное сообщение о минировании ТЦ "Гостиный двор". Сотрудники полиции организовали эвакуацию находящихся в торговом центре людей. Кинологи со служебными собаками провели проверку торговых помещений и подземной парковки. Сотрудники полиции проводят дальнейшие действия для установления личности и задержания звонившего, - рассказал руководитель пресс-службы Андрей Ярцев. 

Сейчас торговый центр возвращается к рабочему режиму. 

Отметим, что наказание по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет. 

Автор: Оксана Косякова, вчера, в 23:28 0
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Место
ТулаГостиный двор

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