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Онлайн-трансляция архивной записи спектакля «Легенда о «Молодой гвардии»»

Онлайн-трансляция архивной записи спектакля «Легенда о «Молодой гвардии»»

8 мая в сообществе ТЮЗа в «ВКонтакте» состоится онлайн-трансляция архивной записи спектакля «Легенда о «Молодой гвардии»» по пьесе Э.Федотова. Пьеса Эдуардом Федотовым написана специально для Тульского областного театра юного зрителя, и основана на событиях описанных в романе «Молодая гвардия» Александром Фадеевым.

Это было в Донбассе, в маленьком шахтерском городке Краснодоне, что на Луганщине.
 
Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин – эти имена сегодня известны всем. Когда фашисты вошли в Краснодон, они были совсем юные, вчерашние выпускники школ и старшеклассники, обычные подростки. Сильные духом, несломленные, они создали подпольную комсомольскую организацию «Молодая гвардия», которая своими диверсиями заставляла почву гореть под ногами фашистов.
 
Отчаянная, рискованная деятельность юных подпольщиков сопровождалась большими потерями и привела к неизбежному провалу. Зверски замученные нацистами юные герои и сегодня заставляют пламенеть сердца, расставляя верные нравственные ориентиры.
 
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
8 мая 2020, пятница
18:00
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Касса
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
SLIMUS
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2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Остап Альтман
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4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Пилот
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5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Дора
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12 июня, пятница 18:00
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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