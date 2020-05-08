8 мая в сообществе ТЮЗа в «ВКонтакте» состоится онлайн-трансляция архивной записи спектакля «Легенда о «Молодой гвардии»» по пьесе Э.Федотова. Пьеса Эдуардом Федотовым написана специально для Тульского областного театра юного зрителя, и основана на событиях описанных в романе «Молодая гвардия» Александром Фадеевым.

Это было в Донбассе, в маленьком шахтерском городке Краснодоне, что на Луганщине.

Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Сергей Тюленин – эти имена сегодня известны всем. Когда фашисты вошли в Краснодон, они были совсем юные, вчерашние выпускники школ и старшеклассники, обычные подростки. Сильные духом, несломленные, они создали подпольную комсомольскую организацию «Молодая гвардия», которая своими диверсиями заставляла почву гореть под ногами фашистов.

Отчаянная, рискованная деятельность юных подпольщиков сопровождалась большими потерями и привела к неизбежному провалу. Зверски замученные нацистами юные герои и сегодня заставляют пламенеть сердца, расставляя верные нравственные ориентиры.