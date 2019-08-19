В Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа. на нескольких площадках зрители смогут увидеть три киноновинки 2019 года, ретро-картины и фильмы участники Фестиваля уличного кино.

Главными фильмами этого, которые покажут на нескольких площадках стали:

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова, «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева.

24 августа их можно будет увидеть в кинотеатре «Майский» (см. программу ниже), «Юность» (Узловая), ГДК города Щекино, «Союз» (Алексин).

Начало акции в кинотеатрах «Юность» и ГДК города Щёкино в 20.00, в кинотеатре «Союз» — в 18.00.

23 августа

Тульская филармония имени Михайловского, проспект Ленина, 51.

Единый входной билет — 300 руб.



20.00 Сеанс 1: Тульский филармонический симфонический оркестр и ведущие солисты театра «Московская оперетта», лауреаты международных конкурсов Василиса Николаева и Александр Бабик.



21.00 Антракт. Показ короткометражных фильмов



21.30 Сеанс 2: Биг-бенд Губернаторского духового оркестра.

24 августа

Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а.

Вход свободный.



16.00 «Старик Хоттабыч» (6+)

17.30 «Тим Тайлер, или Проданный смех» (12+)

19.30 «Домовой» (6+)

21.30 «Балканский рубеж» (16+)



Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б

Вход свободный.



16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.

17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.

19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)

20.40 «Солдатик» (6+)

22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)



Казанская набережная

Вход свободный.

24 августа, 12.00 Старт XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!», который по традиции пройдет в ноябре. (6+)

Концертная программа: «Доктор Ватсон» с песнями любимых кинофильмов, и ансамбль Ивана Заматаева «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».

каскадеры с экстремальным мотошоу, ростовые куклы, тульские актеры и диджеи.

показ фильма кинорежиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».

Тульский кремль

Вход свободный.

24 августа, 12.00

Заслуженный артист РФ Максим Аверин исполнит сольный концерт «Научите меня жить». (6+)