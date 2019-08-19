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Ночь кино

Ночь кино

В Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа. на нескольких площадках зрители смогут увидеть три киноновинки 2019 года, ретро-картины и фильмы участники Фестиваля уличного кино.

Главными фильмами этого, которые покажут на нескольких площадках стали:

  1. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова,
  2. «Балканский рубеж» Андрея Волгина,
  3. «Домовой» Евгения Бедарева.

24 августа их можно будет увидеть в кинотеатре «Майский» (см. программу ниже), «Юность» (Узловая), ГДК города Щекино, «Союз» (Алексин).

Начало акции в кинотеатрах «Юность» и ГДК города Щёкино в 20.00, в кинотеатре «Союз» — в 18.00.

23 августа

Тульская филармония имени Михайловского, проспект Ленина, 51.
Единый входной билет — 300 руб.

20.00 Сеанс 1: Тульский филармонический симфонический оркестр и ведущие солисты театра «Московская оперетта», лауреаты международных конкурсов Василиса Николаева и Александр Бабик.

21.00 Антракт. Показ короткометражных фильмов

21.30 Сеанс 2: Биг-бенд Губернаторского духового оркестра.

24 августа

Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а.
Вход свободный.

16.00 «Старик Хоттабыч» (6+)

17.30 «Тим Тайлер, или Проданный смех» (12+)

19.30 «Домовой» (6+)

21.30 «Балканский рубеж» (16+)

Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б
Вход свободный.

16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.

17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.

19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)

20.40 «Солдатик» (6+)

22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)

Казанская набережная
Вход свободный.

24 августа, 12.00 Старт XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!», который по традиции пройдет в ноябре. (6+)

  • Концертная программа: «Доктор Ватсон» с песнями любимых кинофильмов, и ансамбль Ивана Заматаева «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».
  • каскадеры с экстремальным мотошоу, ростовые куклы, тульские актеры и диджеи.
  • показ фильма кинорежиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».

Тульский кремль
Вход свободный.

24 августа, 12.00

 Заслуженный артист РФ Максим Аверин исполнит сольный концерт «Научите меня жить». (6+)

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
23 августа 2019, пятница
20:00
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Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
24 августа 2019, суббота
16:00
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Майский
Тула, ул. 9 мая, 1-а
24 августа 2019, суббота
16:00
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Союз (Алексин)
Алексин, улица 50 лет Октября, 4
24 августа 2019, суббота
18:00
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Городской Дворец Культуры (Щёкино)
Тульская обл., г. Щекино, ул.Ленина, д.15
24 августа 2019, суббота
20:00
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Юность (Узловая)
Узловая, ул. Ленина, 2
24 августа 2019, суббота
20:00
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