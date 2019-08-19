Ночь кино
В Туле в очередной раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа. на нескольких площадках зрители смогут увидеть три киноновинки 2019 года, ретро-картины и фильмы участники Фестиваля уличного кино.
Главными фильмами этого, которые покажут на нескольких площадках стали:
- Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова,
- «Балканский рубеж» Андрея Волгина,
- «Домовой» Евгения Бедарева.
24 августа их можно будет увидеть в кинотеатре «Майский» (см. программу ниже), «Юность» (Узловая), ГДК города Щекино, «Союз» (Алексин).
Начало акции в кинотеатрах «Юность» и ГДК города Щёкино в 20.00, в кинотеатре «Союз» — в 18.00.
Тульская филармония имени Михайловского, проспект Ленина, 51.
Единый входной билет — 300 руб.
20.00 Сеанс 1: Тульский филармонический симфонический оркестр и ведущие солисты театра «Московская оперетта», лауреаты международных конкурсов Василиса Николаева и Александр Бабик.
21.00 Антракт. Показ короткометражных фильмов
21.30 Сеанс 2: Биг-бенд Губернаторского духового оркестра.
Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а.
Вход свободный.
16.00 «Старик Хоттабыч» (6+)
17.30 «Тим Тайлер, или Проданный смех» (12+)
19.30 «Домовой» (6+)
21.30 «Балканский рубеж» (16+)
Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б
Вход свободный.
16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.
17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.
19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)
20.40 «Солдатик» (6+)
22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)
Казанская набережная
Вход свободный.
24 августа, 12.00 Старт XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!», который по традиции пройдет в ноябре. (6+)
- Концертная программа: «Доктор Ватсон» с песнями любимых кинофильмов, и ансамбль Ивана Заматаева «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».
- каскадеры с экстремальным мотошоу, ростовые куклы, тульские актеры и диджеи.
- показ фильма кинорежиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».
Тульский кремль
Вход свободный.
24 августа, 12.00
Заслуженный артист РФ Максим Аверин исполнит сольный концерт «Научите меня жить». (6+)