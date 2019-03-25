500-летие Тульского кремля. О чем гремели бы мировые соцсети, если бы они тогда были
Экскурсовод Егор Пронин попробует порассуждать о том, как выглядела бы лента новостей в Инстаграм или Фейсбук, если бы эти соцсети существовали 500 лет назад.
Вот такие он высказывает предположения:
- Мартин Лютер запостил на дверь церкви свои «95 тезисов», Папа Римский негодует, Реформация стартует.
- Географические открытия жгут напалмом старую картину мира и земли, открытые Колумбом, кажется, никакая не Индия.
- У императора Священной Римской империи Максимилиана, кажется, новая любовница, императрица Бьянка Мария Сфорца, поменяла статус на «я его прибью».
Стоимость: 250 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 марта 2019, понедельник
19:00