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500-летие Тульского кремля. О чем гремели бы мировые соцсети, если бы они тогда были

500-летие Тульского кремля. О чем гремели бы мировые соцсети, если бы они тогда были

Экскурсовод Егор Пронин попробует порассуждать о том, как выглядела бы лента новостей в Инстаграм или Фейсбук, если бы эти соцсети существовали 500 лет назад.

Вот такие он высказывает предположения:

  1. Мартин Лютер запостил на дверь церкви свои «95 тезисов», Папа Римский негодует, Реформация стартует.
  2. Географические открытия жгут напалмом старую картину мира и земли, открытые Колумбом, кажется, никакая не Индия.
  3. У императора Священной Римской империи Максимилиана, кажется, новая любовница, императрица Бьянка Мария Сфорца, поменяла статус на «я его прибью».

Стоимость: 250 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 марта 2019, понедельник
19:00
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