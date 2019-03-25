500-летие Тульского кремля. О чем гремели бы мировые соцсети, если бы они тогда были

Экскурсовод Егор Пронин попробует порассуждать о том, как выглядела бы лента новостей в Инстаграм или Фейсбук, если бы эти соцсети существовали 500 лет назад.

Вот такие он высказывает предположения:

Мартин Лютер запостил на дверь церкви свои «95 тезисов», Папа Римский негодует, Реформация стартует. Географические открытия жгут напалмом старую картину мира и земли, открытые Колумбом, кажется, никакая не Индия. У императора Священной Римской империи Максимилиана, кажется, новая любовница, императрица Бьянка Мария Сфорца, поменяла статус на «я его прибью».

Стоимость: 250 р.