Чапаев и чапаевцы

Гости познакомятся с интересными фактами из биографии легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева, узнают о некоторых его потомках, увидят фрагменты знаменитого фильма «Чапаев» (1934), услышат удивительные песни, посвященные народному герою.

В фокусе вашего внимания окажется и знаменитая чапаевская дивизия, с которой связаны имена известных в дальнейшем военачальников. Эта дивизия во время Великой Отечественной войны входила в состав Приморской армии, обороняла Одессу и защищала Севастополь до последних трагических дней падения города…

Мероприятие будет сопровождаться видеопрезентацией.