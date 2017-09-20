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Чапаев и чапаевцы

Чапаев и чапаевцы

Гости познакомятся с интересными фактами из биографии легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева, узнают о некоторых его потомках, увидят фрагменты знаменитого фильма «Чапаев» (1934), услышат удивительные песни, посвященные народному герою.

В фокусе вашего внимания окажется и знаменитая чапаевская дивизия, с которой связаны имена известных в дальнейшем военачальников. Эта дивизия во время Великой Отечественной войны входила в состав Приморской армии, обороняла Одессу и защищала Севастополь до последних трагических дней падения города…

Мероприятие будет сопровождаться видеопрезентацией.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
21 сентября 2017, четверг
18:00
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