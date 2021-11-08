Red Sparrow Band
21 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» особенный концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band.
В программе «Best Hits» музыканты исполнят самые крутые хиты, причудливо тасуя мелодии, словно фокусник колоду карт, вызывая бурю восхищения и шквал аплодисментов. А еще зрителей ждёт бомбическая премьера! На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!
Стоимость билетов: 150-300 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
21 ноября 2021, воскресенье
17:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽