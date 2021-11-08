21 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» особенный концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band.

В программе «Best Hits» музыканты исполнят самые крутые хиты, причудливо тасуя мелодии, словно фокусник колоду карт, вызывая бурю восхищения и шквал аплодисментов. А еще зрителей ждёт бомбическая премьера! На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!



Стоимость билетов: 150-300 руб.