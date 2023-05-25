Тула. Пятница, 29 декабря
Предсказание таролога на 2024 год: у Овнов в жизни будет буря, а Козероги выйдут из тени
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ElenaVS : В Тульской области «Полицейский Дед Мороз» побывал в Социально-реабилитационном центре
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ElenaVS : В Туле транспортные полицейские присоединись к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
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ElenaVS : На станции Узловая-1 профилактический рейд «Полицейский Дед Мороз»
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: «Мне ни на что не променять ту заводскую проходную»: Донскому заводу радиодеталей 60 лет
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Honestman : "Головокружение от знаний" или "Филькина грамота"
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maksimsergeyvich : Ковчег с мощами святой старицы Матроны Московской
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Honestman : Не нравится, не ходите! Но Срочно потратить все деньги с неё!
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AlexeiSamsonow : Главное управление МЧС России по Тульской области информирует
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def-xxxxx : SOS! Щекино! Могут погибнуть дети!!!
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Софья Думанчук : В Туле прошел масштабный юнармейский фестиваль
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Dugna : Зима забрала номер.
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werwolf : "Благоустроенный парк" Обороны Тулы
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alexandrtru : Забота об инвалидах по-тульски...
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andrey_ka : Добро пожаловать в Тулу...
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AlexeiSamsonow : Безопасность в Новый Год. Гирлянды
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Вадим : Путешествие английского шпиона из Москвы до Воронежа
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: 8 декабря - День русской песни или, Размышления о русской песне
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Химера2102 : Люди, чьё хобби - творить!
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Туляк : Автохам
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