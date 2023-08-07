Погода в Туле 29 декабря: облачно, сыро и ветрено
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Жители Большой Тулы: «Почему снег из города свозят к нам, а не на полигон?»
Самосвалы привозят снег и сгружают его на дачные участки между деревней Бежка и селом Частое.
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