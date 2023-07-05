Погода в Туле 24 декабря: облачно и снежно
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В Туле стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
Время работы исполкома - с 10.00 до 18.00.
вчера, в 18:18, 240 3281 -42
- 09:09 Погода в Туле 24 декабря: облачно и снежно
- 23 декабря, суббота
- 21:21 Женщина упала на ступеньках почтового отделения в Туле: «Почта России» заплатит компенсацию
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- 18:18 В Туле стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
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- 24 декабря, воскресенье
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