В Туле водители полностью перекрыли остановку общественного транспорта
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вчера, в 20:04, 32 1671 2
Ведро вместо канализации: в Советске два месяца фекалии сливаются в подвал многоквартирного дома
УК устраняет засоры раз в несколько дней. Но это ситуацию не меняет.
вчера, в 17:22, 24 985 1
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