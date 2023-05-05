Погода в Туле 13 октября: ветрено и до +13 градусов
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
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В Тульской области мошенники выдают себя за сотрудников Соцфонда России
Специалисты напоминают тулякам несколько простых правил, которые позволят избежать обмана.
сегодня, в 08:20, 35 802 3
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- 13 октября, пятница
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