Погода в Туле 6 ноября: до +11 и ливень
Синоптики ожидают дождь весь день.
сегодня, в 09:00, 105 758 4
Парк «Патриот» передадут в ведение Тульского музейного объединения
Процесс передачи уже на завершающем этапе.
сегодня, в 09:54, 60 947 2
- 10:57 Сверить прицел с вратарем: как «Арсенал» победил «Родину»
- 09:54 Парк «Патриот» передадут в ведение Тульского музейного объединения
- 09:23 Волейбольная «Тулица» уступила «Динамо» в ответной игре четвертьфинала Кубка России
- 09:00 Погода в Туле 6 ноября: до +11 и ливень
- 5 ноября, воскресенье
- 22:26 Жители Ефремова обнаружили запертую в машине собаку
- 22:15 Тульская область присоединилась ко Всероссийской акции «Ночь искусств»
- 21:10 Предприятия оборонно-промышленного комплекса предложат тулякам более 300 рабочих мест на ярмарке вакансий
- 20:05 20-летний нападающий тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво признан лучшим игроком октября Первой лиги
- 19:03 На пр. Ленина водитель решил, что ему можно припарковаться на тротуаре
- 18:20 В областной столице проходит финал проекта «Всероссийская паркур лига»
- 17:50 В России снизятся цены на красную икру и горбушу
- 16:20 Детская и музыкальная зоны, площадка для выгула собак: в Новомосковске открыли сквер «Береста»
- 15:51 В Туле отлетевшее колесо повредило три автомобиля
- 15:42 15-летняя девочка из Узловой найдена живой
- 6 ноября, понедельник
- 18:57 На ул. Агеева Subaru сбил пешехода
- 18:15 В Туле судебные приставы приняли присягу
- 17:40 Какие туристические комплексы могут появиться в Тульской области в ближайшие два года?
- 16:48 Туляков приглашают написать Большой этнографический диктант
- 15:59 В Заречье силовики нагрянули с проверкой в два узбекских кафе
- 15:06 Главная Тёща Тулы отметила день рождения
- 14:25 На станции в Тульской области сожгли ж/д оборудование
- 14:10 В Щекинском районе засняли полет мотоциклиста: видео
- 13:48 В Туле начались игры нового сезона любительской хоккейной лиги
- 13:18 Центральную Россию ждет дождливая и теплая неделя
- 12:45 До 8 ноября на ул. Братьев Жабровых ограничен сквозной проезд
- 12:09 На ул. Пирогова эвакуатор увозит припаркованные автомобили
- 11:46 Туляки увидят метеорный поток Леониды
- 11:24 В Скуратово установили новую врачебную амбулаторию