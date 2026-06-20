Губернатор сообщил, что на территории нашего региона объявлен отбой опасности атаки БПЛА.
Напомним, в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, или 112.
Об этом сообщил Дмитрий Миляев.
Губернатор сообщил, что на территории нашего региона объявлен отбой опасности атаки БПЛА.
Напомним, в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, или 112.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте
сегодня
53
608
2
сегодня
25
1580
-5