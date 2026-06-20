Отсутствие горючего на части сетевых АЗС связано с перестраиванием логистики.

Фото Алексая Пирязева и пресс-службы правительства Тульской области

По данным правительства Тульской области, министерство энергетики региона держит на ежедневном контроле ситуацию с топливом в регионе.

У нас наибольшее количество автомобильных заправочных станций (74%) – сетевые. На большинстве таких АЗС бензин есть и цены не изменились. Запасы топлива постоянно пополняются, а его отсутствие на части сетевых АЗС связано с перестраиванием логистики.

«Большинство сетевых заправок топливо отпускают в штатном режиме. Средняя цена – порядка 72 рублей. Наблюдаются очереди. На частных АЗС стоимость топлива составляет порядка 100 рублей. Очередей нет. Некоторые заправки закрыты. Управление Федеральной антимонопольной службы взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо в Тульской области», - сообщила пресс-служба правительства.

Социально значимые службы и предприятия жизнеобеспечения в полном объеме обеспечены топливом. Поставки бензина в Тульскую область продолжаются, кратковременные перебои могут быть связаны с логистикой и повышенным спросом.

Региональное министерство энергетики продолжит ежедневный мониторинг ситуации с ценами на бензин.

Со схемой расположения сетей АЗС крупных топливных компаний, работающих на территории Тульской области, можно ознакомиться на сайте «Открытый регион 71».