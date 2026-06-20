Фото Алексея Пирязева

Социально значимые службы и предприятия жизнеобеспечения обеспечены топливом в полном объеме. Об этом сообщило правительство Тульской области.

По официальным данным, поставки бензина в наш регион продолжаются, а кратковременные перебои могут быть связаны с логистикой и повышенным спросом.

Управление Федеральной антимонопольной службы держит на контроле ситуацию с ценами на топливо в Тульской области. Одновременно с этим региональное министерство энергетики ведет ежедневный мониторинг ситуации.

Напомним, на сайте «Открытый регион 71» можно ознакомиться со схемой расположения сетей АЗС крупных топливных компаний, работающих на территории нашего региона.